Атака дронів на Київ: в одному з районів сталася пожежа (фото)

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ 25 жовтня. Її вже встигли ліквідувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника.

Він зазначив, що завдяки роботі ППО загрозу для обʼєктів критичної інфраструктури та цивільного населення ліквідовано.

У Дарницькому районі Києва сталася пожежа через атаку дронів РФ 25 жовтня (facebook.com/mykola.kalashnyk)

"Її оперативно ліквідовано вогнеборцями та не допущено поширення", - констатував Калашник.

За його даними, уламки збитого ворожого безпілотного літального апарату після падіння призвели загоряння рослинності на відкритій місцевості.

"Ворог продовжує нічний терор, завдаючи обстрілів столиці, зокрема через територію Дарницького району", - розповів він.

Атака дронів РФ на Київ

Після 00:00 у Києві була оголошена повітряна тривога. Вона була пов'язана із загрозою ворожих атак із застосування ударних безпілотників.

Вже близько 1:00 в Київській області пролунали вибухи, працювала ППО. Вже близько 1:30 вибухи пролунали у Києві.

Пізніше стало відомо, що військові збили усі російські ударні безпілотники, які прямували на Київ. Йшлося про близько 15 "Шахедів".

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