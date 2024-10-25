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Атака дронов на Киев: в одном из районов произошел пожар (фото)

Киев, Пятница 25 октября 2024 08:38
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Атака дронов на Киев: в одном из районов произошел пожар (фото) Фото: в Дарницком районе Киева произошел пожар из-за атаки дронов РФ 25 октября (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Дарницком районе Киева произошел пожар из-за атаки дронов РФ 25 октября. Его уже успели ликвидировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о.главы Дарницкой районной администрации Николая Калашника.

"Враг продолжает ночной террор, нанося обстрелы столицы, в частности через территорию Дарницкого района", - рассказал он.

По его данным, обломки сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата после падения привели к возгоранию растительности на открытой местности .

"Ее оперативно ликвидировано пожарными и не допущено распространение", - констатировал Калашник.

Атака дронов на Киев: в одном из районов произошел пожар (фото)

В Дарницком районе Киева произошел пожар из-за атаки дронов РФ 25 октября (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Он отметил, что благодаря работе ПВО угроз для объектов критической инфраструктуры и гражданского населения ликвидирован.

Атака дронов РФ на Киев

После 00:00 в Киеве была объявлена ​​воздушная тревога. Она была связана с угрозой вражеских атак по применению ударных беспилотников.

Уже около 1:00 в Киевской области прогремели взрывы, работала ПВО. Уже около 1:30 взрывы прогремели в Киеве.

Позже стало известно, что военные сбили все российские ударные беспилотники, направлявшиеся на Киев. Речь шла про около 15 "Шахедов".

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