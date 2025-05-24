У Києві безперервно працює ППО через масовану атаку, уточнено наслідки
Київ перебуває цієї ночі, 24 травня, під масованою ворожою повітряною атакою. Активно ведеться робота ППО, а в столиці фіксують падіння уламків у п'яти районах, також відомо про вісьмох постраждалих.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
"Нічна атака на Київ: працює ППО, є постраждалі та пошкодження", - розповів міський голова.
Кличко зазначив, що Києв та область перебувають під масованою атакою з боку російських окупантів.
"В Києві та передмісті безперервно працює ППО", - розповів мер.
Що стосується наслідків ворожої комбінованої атаки на столицю, то Кличко окреслив актуальні дані. Станом на зараз відомо про падіння уламків у п'яти районах Києва.
Так, розповів Кличко, через падіння уламків були зафіксовані займання та пошкодження:
- у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку,
- у Святошинському - нежитлове приміщення,
- уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах міста.
"Наразі відомо про 8 постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці - у Святошинському районі столиці", - передав мер.
Також стало відомо, що у Києві уламки впали на торговий центр в Оболонському районі і на житловий будинок на Оболоні.
"Екстрені служби прямують на місця", - повідомив він.
Масований повітряний удар по Києву
Як повідомлялося раніше, напередодні ввечері, 23 травня, в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", а згодом вночі 24 травня - і балістики.
Так, під час першої хвилі дроновї атаки (ввечері у п'ятницю) у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків були пошкоджені 4 автівки, обійшлося без постраждалих.
А вже вночі ворог спрямував на столицю України десятки "Шахедів", а також завдав ракетних ударів - через комбіновану атаку у Києві знову лунали вибухи і працювала ППО.
Детальніше про наслідки масованої атаки з боку ворога на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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