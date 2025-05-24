Атака дронов на Киев: на Оболони обломки упали на торговый центр, горит дом
В результате атаки дронов на Киев в Оболонском районе обломки упали на торговый центр. Также на Оболони горит жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и начальника КГВА Тимура Ткаченко.
"Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе. А также - на жилой дом на Оболони. Экстренные службы направляются на места", - заявил Кличко.
Ткаченко уточнил, что на Оболони возник пожар в жилом доме. Информация о пострадавших устанавливается.
Напомним, что этой ночью, по сообщениям местных властей, в Оболонском районе упали обломки вражеской ракеты. Также ранее сообщалось о падении обломков в нескольких локациях на Оболони, в частности на открытой местности.
Удар по Киеву
Напомним, что воздушная тревога в Киеве была объявлена еще вечером 23 мая. Столицу атаковали вражеские дроны. В Голосеевском районе города упали обломки, к счастью, обошлось без пострадавших.
После полуночи РФ атаковала столицу Украины баллистикой и параллельно - беспилотниками. По состоянию на 3:30 известно о падении обломков в пяти районах. В результате атаки в Киеве возникли пожары.
Количество пострадавших в Киеве возросло до восьми, двух человек госпитализировали.
Больше о последствиях российской атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
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