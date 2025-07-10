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Атака дронів на Київ: у місті зафіксовані влучання у будинки та пожежі, є поранені

Київ, Четвер 10 липня 2025 02:05
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Атака дронів на Київ: у місті зафіксовані влучання у будинки та пожежі, є поранені Фото: у столиці російський дрон влучив у будинок (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський агресор масовано атакує Київ ударними дронами. У місті лунають вибухи та фіксується пошкодження житлової інфраструктури у різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера Києва Віталія Кличка.

Друга хвиля російських "Шахедів" наблизилася до Києва близько 02:00. У низці районів сталося падіння уламків та є влучання у будинки. В місті чути вибухи, працює ППО.

Шевченківський район

Попередньо сталося влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Також попередньо зафіксоване влучання у житловий будинок.

Крім того, частини дрону впали поблизу АЗС та за іншою адресою - на дах житлового будинку.

За іншою адресою в районі падіння БпЛА на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також зафіксовано пожежу на верхньому поверсі житлового будинку.

Іще за однією адресою палають гаражі.

У Шевченківському районі виклики медиків ще за кількома адресами.

Дарницький район

Уламки ворожого дрона впали у дворі житлового будинку.

В районі зафіксовано ще один виклик. Також попередньо пожежа у багатоквартирному будинку. Екстрені служби прямують на місця.

Соломʼянський район

До району прямує бригада медиків.

Масована дронова атака РФ

В ніч на 10 липня російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Близько 01:00 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих дронах.

Після невеликої перерви, близько 01:45 у столиці пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали попереджали про наближення до міста близько 30 дронів.

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