Атака дронів на Київ: у місті зафіксовані влучання у будинки та пожежі, є поранені
Російський агресор масовано атакує Київ ударними дронами. У місті лунають вибухи та фіксується пошкодження житлової інфраструктури у різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка і мера Києва Віталія Кличка.
Друга хвиля російських "Шахедів" наблизилася до Києва близько 02:00. У низці районів сталося падіння уламків та є влучання у будинки. В місті чути вибухи, працює ППО.
Шевченківський район
Попередньо сталося влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.
Також попередньо зафіксоване влучання у житловий будинок.
Крім того, частини дрону впали поблизу АЗС та за іншою адресою - на дах житлового будинку.
За іншою адресою в районі падіння БпЛА на дах житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Також зафіксовано пожежу на верхньому поверсі житлового будинку.
Іще за однією адресою палають гаражі.
У Шевченківському районі виклики медиків ще за кількома адресами.
Дарницький район
Уламки ворожого дрона впали у дворі житлового будинку.
В районі зафіксовано ще один виклик. Також попередньо пожежа у багатоквартирному будинку. Екстрені служби прямують на місця.
Соломʼянський район
До району прямує бригада медиків.
Масована дронова атака РФ
В ніч на 10 липня російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 01:00 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по ворожих дронах.
Після невеликої перерви, близько 01:45 у столиці пролунали повторні вибухи. Моніторингові канали попереджали про наближення до міста близько 30 дронів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.