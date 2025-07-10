Атака дронов на Киев: в городе зафиксированы попадания в дома и пожары, есть раненые
Российский агрессор массированно атакует Киев ударными дронами. В городе звучат взрывы, вспыхнули пожары, повреждены здания, а также есть пострадавшие среди местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.
Вторая волна российских "Шахедов" приблизилась к Киеву около 02:00. В ряде районов произошло падение обломков и есть попадания в дома. В городе слышны взрывы, работает ПВО.
Шевченковский район
Предварительно произошло попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.
Также предварительно зафиксировано попадание в жилой дом.
Кроме того, части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу - на крышу жилого дома.
По другому адресу в районе падения БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.
Также зафиксирован пожар на верхнем этаже жилого дома.
Еще по одному адресу горят гаражи.
В Шевченковском районе вызовы медиков еще по нескольким адресам.
Дарницкий район
Обломки вражеского дрона упали во дворе жилого дома.
В районе зафиксирован еще один вызов. Также предварительно пожар в многоквартирном доме. Экстренные службы направляются на места.
Соломенский район
В 02:27 Кличко сообщил о вызове в район бригады медиков.
Ткаченко сообщил о попадании в нежилое здание в Соломенском районе.
В 02:41 Ткаченко сообщил, что по другому адресу горит крыша нежилого здания.
В 02:49 Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего в Соломенском районе.
В 02:54 городской председатель сообщил еще об одном пострадавшем в Соломенском районе.
Голосеевский район
Кличко сообщил о пожаре грузовика в районе.
Подольский район
В районе зафиксировано падение обломков. Экстренные службы направляются на место.
В 03:04 Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме.
Оболонский район
В районе фиксируется падение, предварительно, обломков дрона.
Массированная дроновая атака РФ
В ночь на 10 июля российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 01:00 в Киеве раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам.
После небольшого перерыва, около 01:45 в столице прозвучали повторные взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о приближении к городу около 30 дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.