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Атака дронов на Киев: в городе зафиксированы попадания в дома и пожары, есть раненые

Киев, Четверг 10 июля 2025 02:05
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Атака дронов на Киев: в городе зафиксированы попадания в дома и пожары, есть раненые Фото: в столице российский дрон попал в дом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский агрессор массированно атакует Киев ударными дронами. В городе звучат взрывы, вспыхнули пожары, повреждены здания, а также есть пострадавшие среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра Киева Виталия Кличко.

Вторая волна российских "Шахедов" приблизилась к Киеву около 02:00. В ряде районов произошло падение обломков и есть попадания в дома. В городе слышны взрывы, работает ПВО.

Шевченковский район

Предварительно произошло попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно зафиксировано попадание в жилой дом.

Кроме того, части дрона упали вблизи АЗС и по другому адресу - на крышу жилого дома.

По другому адресу в районе падения БпЛА на крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

Также зафиксирован пожар на верхнем этаже жилого дома.

Еще по одному адресу горят гаражи.

В Шевченковском районе вызовы медиков еще по нескольким адресам.

Дарницкий район

Обломки вражеского дрона упали во дворе жилого дома.

В районе зафиксирован еще один вызов. Также предварительно пожар в многоквартирном доме. Экстренные службы направляются на места.

Соломенский район

В 02:27 Кличко сообщил о вызове в район бригады медиков.

Ткаченко сообщил о попадании в нежилое здание в Соломенском районе.

В 02:41 Ткаченко сообщил, что по другому адресу горит крыша нежилого здания.

В 02:49 Кличко сообщил о госпитализации одного пострадавшего в Соломенском районе.

В 02:54 городской председатель сообщил еще об одном пострадавшем в Соломенском районе.

Голосеевский район

Кличко сообщил о пожаре грузовика в районе.

Подольский район

В районе зафиксировано падение обломков. Экстренные службы направляются на место.

В 03:04 Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки выбиты окна в жилом доме.

Оболонский район

В районе фиксируется падение, предварительно, обломков дрона.

Массированная дроновая атака РФ

В ночь на 10 июля российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 01:00 в Киеве раздались взрывы из-за работы ПВО по вражеским дронам.

После небольшого перерыва, около 01:45 в столице прозвучали повторные взрывы. Мониторинговые каналы предупреждали о приближении к городу около 30 дронов.

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