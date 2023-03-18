ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів-камікадзе на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі

Новость на русском →
Київ, Субота 18 березня 2023 01:45
Атака дронів-камікадзе на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі Фото: українські сили ППО збили всі російські дрони-камікадзе, які летіли на Київ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, за допомогою дронів-камікадзе намагалися атакувати Київ. Силами ППО всі ворожі повітряні цілі було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - заявив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Раніше ми писали, що окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти у Дніпропетровській області. Українські захисники знищили три БПЛА противника.

Також повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. Є повідомлення про атаку дронів. Працює ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати