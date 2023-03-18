Атака дронів-камікадзе на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі

Російські війська сьогодні вночі, 18 березня, за допомогою дронів-камікадзе намагалися атакувати Київ. Силами ППО всі ворожі повітряні цілі було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

"Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси «Shahed». Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - заявив начальник Київської МВА Сергій Попко.

Раніше ми писали, що окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти у Дніпропетровській області. Українські захисники знищили три БПЛА противника.

Також повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.

Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. Є повідомлення про атаку дронів. Працює ППО.

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