ЗСУ збили 3 ударні БПЛА над Дніпропетровською областю. Ворог атакував критичні об'єкти
Російські окупанти увечері 17 березня атакували ударними безпілотниками критичні об'єкти на Дніпропетровщині. Українські захисники знищили три БПЛА противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряного командування "Схід".
Для удару по Дніпропетровській області окупанти застосували, ймовірно, іранські "Шахеди".
"17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно-східного напрямку по важливих критичних об'єктах в Дніпропетровській області", - розповіли військові.
Три ворожі безпілотники були ліквідовані силами та засобами підрозділів ПВК "Схід" у Дніпровському районі.
Внаслідок ворожої атаки є "приліт" - сильно постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, зазначає голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
"Є й влучання. 2 БПЛА поцiлили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там серйозні руйнування", - пише чиновник.
Також він додав, що на місці працюють всі служби, і наслідки атаки противника уточнюються.
Раніше повідомлялося, що ввечері в п'ятницю, 17 березня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів.
Нагадаємо, в Україні ввечері 17 березня в низці регіонів пролунали сигнали повітряної тривоги. Є повідомлення про атаку дронів. Працює ППО.
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