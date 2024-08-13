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Атака дрона на базу США в Сирії: в Пентагоні уточнили кількість поранених військових

Фото: в Пентагоні розповіли про постраждалих військових через атаку у Сирії (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок атаки безпілотника на військову базу в Сирії, що сталася минулого тижня, поранення отримали вісім американських військовослужбовців.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор ВПС США Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами представника Міноборони США, троє військових вже повернулися до виконання своїх обов'язків.

Американський генерал-майор розповів, що загалом вісьмом військовослужбовцям була надана медична допомога через отримані черепно-мозкові травми, а також вдихання диму.

Райдер додав, що США вважають, що атаку здійснили підтримувані Іраном сили, але в Міноборони наразі з'ясовують, хто саме стоїть за ударом по базі в зоні висадки Румалін на північному сході Сирії.

Що передувало

Нагадаємо, 10 серпня агентств Reuters повідомило, що військові сили США у Сирії зазнали атаки з безпілотника. Спочатку озвучувалися попередні дані, що внаслідок удару по об'єкту в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, постраждалих немає.

Проте пізніше західна преса писала, що декілька військовослужбовців США та коаліції таки були поранені внаслідок атаки дрона в Сирії.

Раніше також повідомлялося, що близько двох тижнів тому на заході Іраку п'ятеро військовослужбовців США отримали поранення внаслідок ракетного удару з "Катюши" по авіабазі Айн аль-Асад. У цій атаці Пентагон звинувачує підтримувані Іраном проксі.

Пізніше стало відомо, що Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до цього удару, внаслідок якого були поранені американські військові.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиВійна в СиріїАтака дронів