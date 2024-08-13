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Атака дрона на базу США в Сирии: в Пентагоне уточнили количество раненых военных

Фото: в Пентагоне рассказали о пострадавших военных из-за атаки в Сирии (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Владимир Костырин

В результате атаки беспилотника на военную базу в Сирии, произошедшую на прошлой неделе, ранения получили восемь американских военнослужащих.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор ВВС США Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам представителя Минобороны США, трое военных уже вернулись к исполнению своих обязанностей.

Американский генерал-майор рассказал, что в общей сложности восьми военнослужащим была оказана медицинская помощь из-за полученных черепно-мозговых травм, а также вдыхания дыма.

Райдер добавил, что США считают, что атаку совершили поддерживаемые Ираном силы, но в Минобороны выясняют, кто именно стоит за ударом по базе в зоне высадки Румалин на северо-востоке Сирии.

Что предшествовало

Напомним, 10 августа агентствам Reuters сообщило, что военные силы США в Сирии подверглись атаке с беспилотника. Первоначально озвучивались предварительные данные, что в результате удара по объекту в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, пострадавших нет.

Однако позже западная пресса писала, что несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки дрона в Сирии.

Ранее также сообщалось, что около двух недель назад на западе Ирака пятеро военнослужащих США получили ранения в результате ракетного удара с "Катюши" по авиабазе Айн аль-Асад. В этой атаке Пентагон обвиняет поддерживаемые Ираном прокси.

Позже стало известно, что Силы безопасности Ирака арестовали группу лиц, причастных к этому удару, в результате которого были ранены американские военные.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВойна в СирииАтака дронов