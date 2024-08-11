ua en ru
Нд, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В результаті атаки у Сирії кілька військових США і коаліції отримали поранення

Неділя 11 серпня 2024 02:20
UA EN RU
В результаті атаки у Сирії кілька військових США і коаліції отримали поранення Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Декілька військовослужбовців США та коаліції були поранені внаслідок атаки безпілотників у п’ятницю в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що пораненя не є серйозним, але деякі війська були переведені в окреме місце для подальшої оцінки.

Нагадаємо, вчора, 10 серпня військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. Напад стався в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, очолюваної Штатами.

Ця атака стала вже другою за останні дні на ЗС США на Близькому Сході.

У понеділок, 5 серпня, в Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн. Два джерела Reuters в іракських силах безпеки зазначили, що авіабазу атакували дві ракети "Катюша". Поранень зазнали щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії Сполучені Штати Америки
NEWS
У Курську пролунали вибухи
У Курську пролунали вибухи
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців