В результаті атаки у Сирії кілька військових США і коаліції отримали поранення

Декілька військовослужбовців США та коаліції були поранені внаслідок атаки безпілотників у п’ятницю в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що пораненя не є серйозним, але деякі війська були переведені в окреме місце для подальшої оцінки.

Нагадаємо, вчора, 10 серпня військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. Напад стався в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, очолюваної Штатами.

Ця атака стала вже другою за останні дні на ЗС США на Близькому Сході.

У понеділок, 5 серпня, в Іраку було завдано ракетного удару по авіабазі, де розміщені військові сили Сполучених Штатів та інших країн. Два джерела Reuters в іракських силах безпеки зазначили, що авіабазу атакували дві ракети "Катюша". Поранень зазнали щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців.

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