Військові США зазнали атаки у Сирії, - Reuters

Військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про інцидент розповів західному новинному агентству американський чиновник у п'ятницю.

"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків", - сказав посадовець США журналістам на умовах анонімності.

Напад стався в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, очолюваної Штатами.

Зазначається, що ця атака стала вже другою за останні дні на ЗС США на Близькому Сході.

Що передувало

Так, раніше на початку тижня на заході Іраку п'ятеро військовослужбовців США отримали поранення внаслідок ракетного удару з "Катюши" по авіабазі Айн аль-Асад. У цій атаці Пентагон звинувачує підтримувані Іраном проксі.

Пізніше стало відомо, що Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до цього удару, внаслідок чого були поранені американські військові.

Нагадаємо, Штати мають 900 військовослужбовців у Сирії та 2500 у сусідньому Іраку.

Вашингтон заявляє, що вони виконують місію з консультування та допомоги місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню терористичного угруповання "Ісламська держава", яка в 2014 році захопила значні території обох країн, але пізніше була відтіснена.

Між тим зауважимо, що за даними Центрального командування Збройних сил США, "ІДІЛ" готується до посилення своєї активності та збільшення атак на Близькому Сході.