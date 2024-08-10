ua en ru
Сб, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові США зазнали атаки у Сирії, - Reuters

Субота 10 серпня 2024 06:19
UA EN RU
Військові США зазнали атаки у Сирії, - Reuters Ілюстративне фото: американські війська були атаковані у Сирії (flickr.com/29thinfantrydivision)
Автор: Володимир Костирін

Військові сили США на північному сході Сирії зазнали атаки з безпілотника. Попередньо, внаслідок удару постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про інцидент розповів західному новинному агентству американський чиновник у п'ятницю.

"Початкові повідомлення не вказують на будь-які поранення, однак медичне обстеження триває. Наразі ми проводимо оцінку збитків", - сказав посадовець США журналістам на умовах анонімності.

Напад стався в зоні висадки Румалин, де перебувають американські війська разом з силами коаліції, очолюваної Штатами.

Зазначається, що ця атака стала вже другою за останні дні на ЗС США на Близькому Сході.

Що передувало

Так, раніше на початку тижня на заході Іраку п'ятеро військовослужбовців США отримали поранення внаслідок ракетного удару з "Катюши" по авіабазі Айн аль-Асад. У цій атаці Пентагон звинувачує підтримувані Іраном проксі.

Пізніше стало відомо, що Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до цього удару, внаслідок чого були поранені американські військові.

Нагадаємо, Штати мають 900 військовослужбовців у Сирії та 2500 у сусідньому Іраку.

Вашингтон заявляє, що вони виконують місію з консультування та допомоги місцевим силам, які намагаються запобігти відродженню терористичного угруповання "Ісламська держава", яка в 2014 році захопила значні території обох країн, але пізніше була відтіснена.

Між тим зауважимо, що за даними Центрального командування Збройних сил США, "ІДІЛ" готується до посилення своєї активності та збільшення атак на Близькому Сході.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Війна в Сирії
NEWS
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
РФ знімає війська для захисту Курська: як це вплине на ситуацію на фронті
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців