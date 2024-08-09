В Іраку арештували організаторів атаки на авіабазу, в якій постраждали військові США
Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до удару на авіабазі Айн аль-Асад, внаслідок чого були поранені американські військові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Після ретельного юридичного розслідування і заслуховування свідчень свідків, ... п'ять осіб, причетних до цього незаконного акту, були заарештовані", - йдеться у заяві Іракського медіа-центру безпеки (Security Media Cell).
У вівторок, 6 серпня, іракські військові засудили "нерозважливі" дії проти баз на своїй території та повідомили про захоплення вантажівки з ракетною установкою.
У четвер речник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що кількість поранених зменшилася з початкових семи осіб. За її словами, троє з п'яти поранених були перевезені до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині.
Сінгх додала, що теракт вчинили бойовики, яких підтримує Іран. Загалом вони випустили три ракети - дві з них вдарили по території бази, а третя була перехоплена.
Атака на авіабазу Айн аль-Асад
У понеділок, 5 серпня дві російські ракети "Катюша" вдарили по авіабазі Айн аль-Асад на заході Іраку. Внаслідок атаки були поранені четверо американських військовослужбовців та один американський підрядник.
Удар сталася в той час, як Близький Схід готувався до можливої нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників після вбивства минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань "ХАМАС" і "Хезболла".
Наразі незрозуміло, чи пов'язана атака по авіабазі в Іраку з погрозами Ірану відплатити за вбивство у Тегерані лідера Хамасу Ісмаїла Ганії.
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