ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Іраку арештували організаторів атаки на авіабазу, в якій постраждали військові США

Ірак, П'ятниця 09 серпня 2024 01:47
UA EN RU
В Іраку арештували організаторів атаки на авіабазу, в якій постраждали військові США Фото: атаку на авіабазу в Іранку організували бойовики-союзники Ірану (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сили безпеки Іраку заарештували групу осіб, причетних до удару на авіабазі Айн аль-Асад, внаслідок чого були поранені американські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Після ретельного юридичного розслідування і заслуховування свідчень свідків, ... п'ять осіб, причетних до цього незаконного акту, були заарештовані", - йдеться у заяві Іракського медіа-центру безпеки (Security Media Cell).

У вівторок, 6 серпня, іракські військові засудили "нерозважливі" дії проти баз на своїй території та повідомили про захоплення вантажівки з ракетною установкою.

У четвер речник Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що кількість поранених зменшилася з початкових семи осіб. За її словами, троє з п'яти поранених були перевезені до регіонального медичного центру Ландштуль у Німеччині.

Сінгх додала, що теракт вчинили бойовики, яких підтримує Іран. Загалом вони випустили три ракети - дві з них вдарили по території бази, а третя була перехоплена.

Атака на авіабазу Айн аль-Асад

У понеділок, 5 серпня дві російські ракети "Катюша" вдарили по авіабазі Айн аль-Асад на заході Іраку. Внаслідок атаки були поранені четверо американських військовослужбовців та один американський підрядник.

Удар сталася в той час, як Близький Схід готувався до можливої нової хвилі атак з боку Ірану та його союзників після вбивства минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань "ХАМАС" і "Хезболла".

Наразі незрозуміло, чи пов'язана атака по авіабазі в Іраку з погрозами Ірану відплатити за вбивство у Тегерані лідера Хамасу Ісмаїла Ганії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірак
NEWS
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
Україна працює над реалізацією спільного захисту від ракет РФ з країнами НАТО, - Зеленський
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців