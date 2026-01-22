Атака по Дніпру: частково зруйнована 16-поверхівка, багато постраждалих (фото)

Удари по Дніпру

Нагадаємо, 22 січня стався черговий ворожий обстріл Дніпра. Міський голова розповів, що на місці ворожого удару по багатоповерхівці триває рятувальна операція. Нині відомо про пʼятьох постраждалих, серед них - дитина. Одного з поранених госпіталізовано.

Зазначимо, росіяни посилили обстріли Дніпра, цілячись у критичну та цивільну інфраструктуру. Зокрема, під час масштабної атаки 16 січня тисячі мешканців лівобережної частини міста залишилися без електроенергії через пошкодження мереж.

Через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури Дніпра внаслідок обстрілів міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня.

Крім того, 22 січня РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерхову житлову будівлю та приватні будинки.