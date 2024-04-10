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Атака на Борисоглєбськ. З'явились супутникові знімки наслідків удару

Середа 10 квітня 2024 14:48
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Атака на Борисоглєбськ. З'явились супутникові знімки наслідків удару Фото: З'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

З'явились супутникові кадри з наслідками удару по борисоглєбському авіазаводу у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Як нагадують "Схеми", завод ремонтує ракети, які Росія застосовує проти українських терористів.

На знімках, які зробив супутник Planet Labs, можна побачити пошкодження одного з корпусів на території 711-го авіаційного заводу. Завод розташований на відстані більше ніж 300 кілометрів від кордону територій, які контролює Україна.

Фото: З'явились супутникові знімки наслідків удару по авіазаводу у Воронезькій області (росЗМІ)

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", - заявив Юсов коментуючи удар.

Нічний удар по Воронезькій області

Вночі, 9 квітня, російські Telegram-канали заявили про вибухи у Воронезькій області. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Попри офіційні заяви росіян про збиття дронів, в мережі писали про влучання в центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, атака була операцією Головного управління розвідки Міноборони.

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