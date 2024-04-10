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Атака на Борисоглебск. Появились спутниковые снимки последствий удара

Среда 10 апреля 2024 14:48
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Атака на Борисоглебск. Появились спутниковые снимки последствий удара Фото: Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Появились спутниковые кадры с последствиями удара по борисоглебскому авиазаводу в Воронежской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Как напоминают "Схемы", завод ремонтирует ракеты, которые Россия применяет против украинских террористов.

На снимках, которые сделал спутник Planet Labs, можно увидеть повреждения одного из корпусов на территории 711-го авиационного завода. Завод расположен на расстоянии более чем 300 километров от границы территорий, которые контролирует Украина.

Фото: Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области (росСМИ)

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", - заявил Юсов комментируя удар.

Ночной удар по Воронежской области

Ночью, 9 апреля, российские Telegram-каналы заявили о взрывах в Воронежской области. Неизвестные дроны атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске.

Несмотря на официальные заявления россиян о сбивании дронов, в сети писали о попадании в центр. Первый дрон якобы врезался в фасад здания на уровне четвертого этажа. Позже туда же попал и второй беспилотник.

Согласно данным источников РБК-Украина, атака была операцией Главного управления разведки Минобороны.

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