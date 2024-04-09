Атака на Борисоглєбськ. В ЗМІ розповіли, що насправді ремонтували на ураженому заводі

В ураженому авіаційному заводі у Борисоглєбську Воронезької області Росії ремонтували, а також відновлювали ракети для літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

У ніч на 9 квітня, далекобійний дрон камікадзе вдарив по авіаційному заводу у Борисоглєбську, який розташований за 300 кілометрів від України. Як відзначив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов, згідно з попередньою інформацією, під час атаки були уражені основні виробничі потужності підприємства.

Як пише видання, уражене підприємство у Борисоглєбську - "711-й авіаційний ремонтний завод", який не займався ремонтом літаків й вертольотів. Водночас його профілем були:

авіаційні ракети "повітря-повітря": Р-27, Р-73, Р-33;

авіаційні ракети "повітря-поверхня": Х-25, Х-58;

апаратура наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22;

наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів.

"Про це говорять річні звіти підприємства, публікація яких припинена у 2021 році через впровадження у РФ режиму тотальної секретності щодо держзамовлення. При цьому вже наприкінці 2010-х років у звітах вказуються максимально розмиті категорії "ремонту авіаційних керованих засобів ураження", - додає видання.

Defence Express додає, що від початку повномасштабного вторгнення Росія активно застосовувала Х-55 та Х-555, а також Х-22, які необхідно було відновлювати. Ймовірно, "711-й авіаційний ремонтний завод" брав в цьому участь.

Нічний удар по Воронезькій області

Вночі, 9 квітня, російські Telegram-канали заявили про вибухи у Воронезькій області. Невідомі дрони атакували навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Борисоглєбську.

Попри офіційні заяви росіян про збиття дронів, в мережі писали про влучання в центр. Перший дрон нібито врізався у фасад будівлі на рівні четвертого поверху. Пізніше туди ж влучив і другий безпілотник.

Згідно з даними джерел РБК-Україна, атака була операцією Головного управління розвідки Міноборони.