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Атака балістикою по Полтавській області: пошкоджено об'єкт промисловості

Фото: Росія завдала удару балістикою по Полтавській області 8 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія завдала удару балістикою по Полтавській області ввечері 8 жовтня. Пошкоджено промисловий об'єкт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області", - розповів він.

За попередньою інформацією, за даними голови ОВА, обійшлось без постраждалих.

Атака РФ баллістикою на Полтавську область

Російські війська з вечора 8 та в ніч на 9 жовтня знову влаштували обстріл по Україні. Зокрема, пізно увечері 8 жовтня повідомлялося про вибухи у Полтаві та Кременчуці.

Військові повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Полтавської області. Пізніше Пронін повідомив, що, попередньо, влучань по цивільній інфраструктурі немає.

Пізніше окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Тривогу було оголошено в кількох областях, у Київській області працювала ППО.

Загалом РФ запустила по Полтавській області три балістичні ракети і по Україні - 22 "Шахеди". ППО збила 21 дрон, ще один, ймовірно, повернувся до РФ.

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