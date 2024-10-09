Атака балістикою по Полтавській області: пошкоджено об'єкт промисловості

Росія завдала удару балістикою по Полтавській області ввечері 8 жовтня. Пошкоджено промисловий об'єкт.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
"Учора ввечері ворог атакував Полтавщину трьома балістичними ракетами. Є пошкодження промислового обʼєкта в області", - розповів він.
За попередньою інформацією, за даними голови ОВА, обійшлось без постраждалих.
Російські війська з вечора 8 та в ніч на 9 жовтня знову влаштували обстріл по Україні. Зокрема, пізно увечері 8 жовтня повідомлялося про вибухи у Полтаві та Кременчуці.
Військові повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Полтавської області. Пізніше Пронін повідомив, що, попередньо, влучань по цивільній інфраструктурі немає.
Пізніше окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Тривогу було оголошено в кількох областях, у Київській області працювала ППО.
Загалом РФ запустила по Полтавській області три балістичні ракети і по Україні - 22 "Шахеди". ППО збила 21 дрон, ще один, ймовірно, повернувся до РФ.
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