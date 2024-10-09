Атака балістикою по Полтавській області: пошкоджено об'єкт промисловості

Атака РФ баллістикою на Полтавську область

Російські війська з вечора 8 та в ніч на 9 жовтня знову влаштували обстріл по Україні. Зокрема, пізно увечері 8 жовтня повідомлялося про вибухи у Полтаві та Кременчуці.

Військові повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Полтавської області. Пізніше Пронін повідомив, що, попередньо, влучань по цивільній інфраструктурі немає.

Пізніше окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Тривогу було оголошено в кількох областях, у Київській області працювала ППО.

Загалом РФ запустила по Полтавській області три балістичні ракети і по Україні - 22 "Шахеди". ППО збила 21 дрон, ще один, ймовірно, повернувся до РФ.

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