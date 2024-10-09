Атака баллистикой по Полтавской области: поврежден объект промышленности

Россия нанесла удар баллистикой по Полтавской области вечером 8 октября. Поврежден промышленный объект.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
"Вчера вечером враг атаковал Полтавскую область тремя баллистическими ракетами. Есть повреждения промышленного объекта в области", - рассказал он.
По предварительной информации, по данным главы ОВА, обошлось без пострадавших.
Российские войска с вечера 8 и в ночь на 9 октября снова устроили обстрел по Украине. В частности, поздним вечером 8 октября сообщалось о взрывах в Полтаве и Кременчуге.
Военные сообщали о скоростных целях в направлении Полтавской области. Позже Пронин сообщил, что, предварительно, попаданий по гражданской инфраструктуре нет.
Позже оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. Тревога была объявлена в нескольких областях, в Киевской области работала ПВО.
В общей сложности РФ запустила по Полтавской области три баллистические ракеты и по Украине - 22 "Шахеда". ПВО сбила 21 дрон, еще один, вероятно, вернулся в РФ.
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