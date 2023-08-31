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Атака аеродрому під Псковом: з'явилися супутникові знімки знищених літаків Іл-76

Фото: літак (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У мережі з'явились супутникові знімки результатів безпілотників на аеродром під російським Псковом, де було знищено мінімум чотири Іл-76.

Як повідомляє РБК-Україна, знімки опублікували OSINT аналітики у Twitter.

На опублікованих фото можна побачити щонайменше два знищених літаки. Однак через хмарність не видно всю територію аеродрому. 

З фото можна зрозуміти, що літаки не підлягають відновленню, або на їх ремонт необхідно мінімум три місяці.

 

Фото: знімки знищених літаків Іл-76 (twitter.com/MT_Anderson)

Удари дронів по аеродрому в Пскові

Нагадаємо, що в ніч проти 30 серпня відбулася атака безпілотниками одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

За даними РБК-Україна, операцію було організовано ГУР МО, проте у розвідці офіційно свою причетність чи непричетність поки що не коментували.

Додамо також, що вже з'явилися супутникові знімки, що демонструють наслідки атаки безпілотників на аеродром під російським Псковом.

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