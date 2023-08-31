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Атака аэродрома под Псковом: появились спутниковые снимки уничтоженных самолетов Ил-76

Фото: самолет (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В сети появились спутниковые снимки результатов беспилотников на аэродром под российским Псковом, где было уничтожено минимум четыре Ил-76.

Как сообщает РБК-Украина, снимки опубликовали OSINT аналитики в Twitter.

На опубликованных фото можно увидеть по меньшей мере два уничтоженных самолета. Однако из-за облачности не видна вся территория аэродрома.

С фото можно понять, что самолеты не подлежат восстановлению или на их ремонт необходимо минимум три месяца.

 

Фото: снимки уничтоженных самолетов Ил-76 (twitter.com/MT_Anderson)

Удары дронов по аэродрому в Пскове.

Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотниками сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Добавим также, что уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом.

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