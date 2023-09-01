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Атака на аеродром під Псковом: з'явилося відео моменту ураження літака Іл-76

П'ятниця 01 вересня 2023 17:54
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Атака на аеродром під Псковом: з'явилося відео моменту ураження літака Іл-76 Ілюстративне фото: з'явилося відео моменту ураження літака Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Під час атаки на аеродром під Псковом було знищено чотири російські літаки Іл-76. У мережі з'явилося відео спецоперації, на якому видно момент ураження літака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на активіста та волонтера Сергія Стерненка.

Він зазначив, що загальна сума збитків, завданих Росії внаслідок цього удару, складає близько 200 млн доларів.

За словами Стерненка, аеродром було уражено за допомогою зброї українського виробництва. На неї збирали кошти за допомогою донатів звичайних українців.

При цьому зазначимо, що українські військові та спецслужби не брали на себе відповідальність за атаку на аеродром. Так, достовірно невідомо, за допомогою якої зброї була здійснена атака.

"Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати, що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо - на так званій Росії буде і далі вибухати", - написав активіст.

Атака на аеродром під Псковом

В ніч на 30 серпня відбулася атака безпілотників одразу на шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, як повідомив представник української розвідки Андрій Юсов, було знищено чотири літаки Іл-76 та пошкоджено ще декілька.

За даними РБК-Україна, операцію організувало ГУР МО, але офіційно у розвідці свою причетність не коментували. При цьому керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що авіабазу під Псковом атакували безпілотники, які запустили з території РФ.

Зазначимо, що вже з'явилися супутникові знімки наслідків атаки дронів на аеродром.

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