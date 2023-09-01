Атака на аэродром под Псковом: появилось видео момента поражения самолета Ил-76

Во время атаки на аэродром под Псковом были уничтожены четыре российских самолета Ил-76. В сети появилось видео спецоперации, на котором видно момент поражения самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на активиста и волонтера Сергея Стерненко .

Он отметил, что общая сумма ущерба, нанесенного России вследствие этого удара, составляет около 200 млн долларов.

По словам Стерненко, аэродром был поражен с помощью оружия украинского производства. На него собирали средства с помощью донатов обычных украинцев.

При этом отметим, что украинские военные и спецслужбы не брали на себя ответственность за атаку на аэродром. Так, достоверно неизвестно, с помощью какого оружия була осуществлена атака.

"Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем - на так называемой России будет и дальше взрываться", - написал активист.

Атака на аэродром под Псковом

В ночь на 30 августа произошла атака беспилотников сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, как сообщил представитель украинской разведки Андрей Юсов, были уничтожены четыре самолета Ил-76 и повреждены еще несколько.

По данным РБК-Украина, операцию организовало ГУР МО, но официально в разведке свою причастность не комментировали. При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что авиабазу под Псковом атаковали беспилотники, которые запустили с территории РФ.

Отметим, что уже появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на аэродром.

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