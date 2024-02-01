Атака на аеродром Бельбек. Експерт назвав можливі цілі та наслідки

Він висловив думку про те, що ціллю, зокрема, був командний пункт російських загарбників, і так само "цілями могли бути склади з ракетами та керовані авіабомбами, озброєння і, звичайно, літаки".

"Авіацію можна вражати, особливо ту, яка перебуває на чергуванні, готується до вильоту. Вони, як правило, заправлені, і, відповідно, при влучанні це може спричинити серйозну пожежу на аеродромі", - зазначив аналітик

З цієї точки зору можна застосовувати і ракети Storm Shadow, додав він у розмові з виданням.

Хоча глобальною ціллю, швидше за все, було ураження командного пункту та виведення з ладу безпосередньо аеродрому, щоб позбавити росіян можливості використовувати "Бельбек", зауважує Мусієнко.

Висловлюючись щодо імовірних наслідків, експерт пояснив, що тепер інтервенти щонайменше "протягом певного періоду часу" не зможуть використовувати його за призначенням.

"Але я також усвідомлюю, що вони його відновлюватимуть. І поки не спостерігається того, що вони відмовляються від "Бельбека", передислокують авіацію і діятимуть з інших аеродромів. Це покаже час, поки зарано робити висновки", - наголосив він.

На думку співрозмовника видання, найближчим часом російські загарбники скоротять кількість вильотів.

"На який проміжок часу буде залежати від того, як швидко вони зможуть відновитися. І друге - чи дамо ми їм це зробити. Тобто, як швидко наші сили зможуть повторити удар", - сказав Мусієнко.

Аналітик вважає, що виведення аеродрому з ладу може бути "питанням не однієї, не двох атак, а більше".

"Але мені здається, що цілі зрозумілі і українські сили продовжать бити по них", - резюмував експерт.

Вибухи у Криму в районі "Бельбека" 31 січня

Нагадаємо, вчора вдень у тимчасово окупованому Криму неодноразово лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали публікували фото та відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі.

Також у мережі писали про нібито пожежу в районі аеродрому "Бельбек" у Севастополі. При цьому росіяни заявили про те, що тимчасово окупований Крим нібито намагалися атакувати десятками ракет.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зробив заяву, натякнувши на удар по аеродрому "Бельбек".

А вже 1 лютого росЗМІ розповідали, що на аеродромі "Бельбек" у Севастополі міг бути атакований пункт зв'язку.

Додамо, що за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, внаслідок вчорашніх вибухів у Криму, зокрема у районі аеродрому "Бельбек", були уражені певні об'єкти. Але для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.