Атака на аэродром Бельбек. Эксперт назвал возможные цели и последствия

Он выразил мнение о том, что целью, в частности, был командный пункт российских захватчиков, и так же "целями могли быть склады с ракетами и управляемые авиабомбами, вооружение и, конечно, самолеты".

"Авиацию можно поражать, особенно ту, которая находится на дежурстве, готовится к вылету. Они, как правило, заправлены, и, соответственно, при попадании это может вызвать серьезный пожар на аэродроме", - отметил аналитик

С этой точки зрения можно использовать и ракеты Storm Shadow, добавил он в разговоре с изданием.

Хотя глобальной целью, скорее всего, было поражение командного пункта и выведение из строя непосредственно аэродрома, чтобы лишить россиян возможности использовать "Бельбек", отмечает Мусиенко.

Высказываясь о возможных последствиях, эксперт пояснил, что теперь интервенты по меньшей мере "в течение определенного периода времени" не смогут использовать его по назначению.

"Но я также осознаю, что они будут его восстанавливать. И пока не наблюдается того, что они отказываются от "Бельбека", передислоцируют авиацию и будут действовать с других аэродромов. Это покажет время, пока рано делать выводы", - подчеркнул он.

По мнению собеседника издания, в ближайшее время российские захватчики сократят количество вылетов.

"На какой промежуток времени, будет зависеть от того, как быстро они смогут восстановиться. И второе - дадим ли мы им это сделать. То есть, как быстро наши силы смогут повторить удар", - сказал Мусиенко.

Аналитик считает, что выведение аэродрома из строя может быть "вопросом не одной, не двух атак, а больше".

"Но мне кажется, что цели понятны и украинские силы продолжат по ним бить", - резюмировал эксперт.

Взрывы в Крыму в районе "Бельбека" 31 января

Напомним, вчера днем во временно оккупированном Крыму неоднократно раздавались взрывы. Местные Telegram-каналы публиковали фото и видео, где можно было заметить следы от ракет в небе.

Также в сети писали о якобы пожаре в районе аэродрома "Бельбек" в Севастополе. При этом россияне заявили о том, что временно оккупированный Крым якобы пытались атаковать десятками ракет.

Позже командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал заявление, намекнув на удар по аэродрому "Бельбек".

А уже 1 февраля росСМИ рассказывали, что на аэродроме "Бельбек" в Севастополе мог быть атакован пункт связи.

Добавим, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в результате вчерашних взрывов в Крыму, в частности в районе аэродрома "Бельбек", были поражены определенные объекты. Но для установления точных последствий следует дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.