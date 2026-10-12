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Зразки з Місяця здивували вчених: у ґрунті знайшли аномальну форму заліза

19:12 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Зразки з Місяця здивували вчених: у ґрунті знайшли аномальну форму заліза Знахідка "Чан'є-6" змінила уявлення про Місяць (колаж: РБК-Україна)
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У місячному ґрунті знайшли незвичну форму заліза, яка зазвичай виникає за екстремально високих температур. Її наночастинки вперше виявили в ударному склі зі зразків, які китайська місія "Чан’є-6" доставила на Землю у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове дослідження, опубліковане у фаховому віснику PNAS.

Температурний парадокс і механізм "загартування"

Вчені пояснили: металеве залізо - один із головних матеріалів, що надають Місяцю магнітних властивостей. Зазвичай його атоми утворюють структуру, яка залишається стабільною за температури нижче 910 °C.

У гамма-заліза атоми розташовані інакше, але під час звичайного охолодження ця структура має перетворюватися на звичну форму заліза.

Проте у місячних зразках з басейну Південний полюс - Ейткен наночастинки гамма-заліза збереглися у стабільному стані навіть за кімнатної температури завдяки специфічним космічним процесам:

  • під час падіння метеоритів на поверхню Місяця виникають колосальний тиск та миттєве нагрівання речовини;

  • у розплавлену породу потрапляють мікродомішки елементів-стабілізаторів, зокрема вуглецю;

  • відбувається надшвидке охолодження (загартування) утвореного ударного скла, що буквально "пакує" та консервує структуру гамма-заліза всередині мікроскопічних частинок, не даючи їй перебудуватися.

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Новий погляд на еволюцію місячного динамо-ефекту

Використовуючи електронну голографію, дослідники змогли отримати прямі зображення вихрового феромагнітного доменного стану наночастинок та довести, що ця форма заліза здатна фіксувати й зберігати залишкову намагніченість.

Наразі Місяць позбавлений глобального магнітного поля, проте в далекому минулому його рідке ядро генерувало повноцінний динамо-ефект.

Відкриття допоможе вченим краще зрозуміти, як формувалося магнітне поле Місяця та як воно змінювалося з часом. Також дослідники зможуть точніше вивчити, як потужні удари астероїдів намагнічували місячні породи.

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