Нова планета за Плутоном? Астрономи знайшли загадкове космічне тіло за 7 млрд км від Сонця

Обсерваторія імені Віри К. Рубін виявила докази існування нової потенційної карликової планети. Космічне тіло отримало тимчасову назву 2026 ED138 і розташоване на відстані близько 6,92 мільярда кілометрів від Сонця.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Що відомо про новий космічний об'єкт?

У 2006 році Міжнародний астрономічний союз позбавив Плутон статусу повноцінної планети та перевів його до нової категорії карликових планет.

Цей термін описує космічні тіла, які є достатньо великими для набуття округлої форми під дією власної гравітації, але недостатньо масивними для розчищання своєї орбіти.

Об'єкт 2026 ED138 виявився найбільшим серед майже 2300 нових тіл за Плутоном, виявлених обсерваторією Рубін під час сканування неба. Спостереження розширило відому популяцію об'єктів приблизно на 50 відсотків.

Технічні деталі виявлення та аналізу карликової планети:

об'єкт є достатньо яскравим для фіксації навіть аматорами з якісним обладнанням;

на поодиноких знімках тіло виглядало як звичайна яскрава зоря;

спеціальне ПЗ проаналізувало знімки з березня по липень і пов'язало рух точки між різними ночами;

подальша перевірка підтвердила наявність об'єкта на раніших фотографіях з інших телескопів.

Орбітальна траєкторія ED138, знята обсерваторією імені Віри Рубін у період з березня по липень 2026 року (джерело: Обсерваторія імені Віри С. Рубін/NOIRLab/SLAC/AURA)

Розміри, орбіта та майбутні дослідження

Оцінки розмірів 2026 ED138 залежать від показників відбивної здатності його поверхні. Якщо поверхня світла, діаметр об'єкта може становити близько 595 км, а якщо темна - сягати 1497 км.

При максимальних параметрах новинка може змагатися з такими карликовими планетами, як Хаумеа та Макемаке, а при мінімальних - посідати близько 20-го місця серед відомих кандидатів.

Особливості орбіти та походження небесного тіла

Орбіта нахилена під кутом майже 25 градусів відносно площини інших планет. Траєкторія руху має сильно витягнуту еліптичну форму.

Астрономи припускають, що об'єкт сформувався ближче до Сонця в районі Юпітера та Сатурна, після чого гравітація планет-гігантів виштовхнула його на периферію.

Знахідка підтверджує можливість існування інших невідкритих тіл на околицях Сонячної системи, зокрема об'єктів розміром із Марс або навіть більших.

Надалі науковці планують детальніше дослідити об’єкт за допомогою космічного телескопа JWST, перевірити, чи має він супутник, щоб точніше визначити його масу, а також вивчити атмосферу.

Для цього астрономи спостерігатимуть, як об’єкт проходить на тлі далеких зірок Чумацького Шляху.