Астрономы могли ошибаться: Hubble обнаружил неожиданную роль звездных взрывов

Взрывы звезд могли мешать первым галактикам испускать свет во Вселенную, а не помогать ему распространяться, как считали ранее. К таким выводам пришли астрономы с помощью наблюдений телескопа Hubble.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy .

Загадка эпохи реионизации и новые Hubble

В течение первого миллиарда лет после Большого взрыва Вселенная была заполнена туманом из нейтрального водорода, который не пропускал ультрафиолетовый свет.

Впоследствии мощное излучение первых галактик расщепило атомы водорода на протоны и электроны. Этот процесс, который астрономы называют эпохой реионизации, сделал Вселенную прозрачной.

До сих пор считалось, что именно взрывы сверхновых создавали мощные ветры, которые расчищали пути выхода ультрафиолетовых фотонов из галактик.

Однако международная группа ученых проанализировала спектры галактик с активным звездообразованием и выявила обратную зависимость.

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Основные результаты исследования

Галактики с самыми быстрыми ветрами пропускали малейшую долю ультрафиолетового излучения.

Энергия взрывов сверхновых возмущала окружающую среду и увеличивала покрытие из задерживавших свет нейтрального газа и пыли.

Излучение и более слабые местные ветры молодых звезд позволяют фотонам покидать галактики еще до того, как сформируются мощные галактические ветры от сверхновых.

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Просмотр компьютерных моделей эволюции космоса

Полученные факты подтверждают альтернативную теорию, согласно которой главную роль в реионизации играла активность именно молодых звезд на ранних этапах развития галактик.

Ученые объяснили: взрывы сверхновых играют центральную роль в современных гидродинамических моделях, объясняющих эволюцию Вселенной.

Теперь ученым придется внести коррективы в симуляции, чтобы учесть влияние излучения молодых звезд к моменту первых сверхновых вспышек.

Команда исследователей планирует получить дополнительное время наблюдений на телескопе Hubble для анализа других галактик.