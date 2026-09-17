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Астронавти не застрягнуть на Марсі: пальне створюватимуть просто з повітря

22:32 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Астронавти не застрягнуть на Марсі: пальне створюватимуть просто з повітря Вчені вигадали, як робити чисте ракетне паливо з повітря Марса (фото: Unsplash)
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Дослідники з Університету Міссісіпі та Техаського університету A&M розробили нову технологію, яка дозволить майбутнім астронавтам створювати ракетне пальне безпосередньо на Марсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію наукового дослідження в журналі ACS Catalysis.

У чому суть нової технології?

Головна проблема польотів на Марс - величезна вага палива, яке необхідно брати із Землі для зворотного шляху. Кожен додатковий кілограм значно здорожує запуск і ускладнює подолання земної гравітації.

Атмосфера Марса на 96 відсотків складається з вуглекислого газу. Науковці створили спеціальний інженерний мідний каталізатор, який у 100 000 разів менший за товщину людської волосини.

За допомогою електрики він перетворює CO2 на метан.

Чому це важливо саме для Марса?

Схожі хімічні реакції існували й раніше, однак вони створювали багато побічних продуктів. На Землі це не вважається проблемою, адже тут є потужна інфраструктура для очищення.

Особливості марсіанських умов:

  • на Червоній планеті немає можливості будувати великі очисні заводи;
  • паливо має одразу мати високий рівень чистоти, придатний для ракетних двигунів;
  • новий мідний каталізатор забезпечує високу вибірковість реакції, продукуючи саме метан і мінімізуючи появу домішок.
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Користь для Землі та авіації

Розробка може допомогти й на нашій планеті. Метан є основною компонентою природного газу, і його локальне виробництво з уловленого CO2 дозволить зменшити залежність від викопного палива.

Окрім цього, технологію можна адаптувати для створення синтетичного вуглецевого палива для авіації. Це дозволить літакам літати без використання важких акумуляторів і без видобутку викопних ресурсів.

Зараз дослідники планують протестувати метод з іншими матеріалами в межах гранту від Mississippi NASA EPSCoR, щоб додатково підвищити стабільність та ефективність синтезу.

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