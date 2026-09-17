Астронавти не застрягнуть на Марсі: пальне створюватимуть просто з повітря
Дослідники з Університету Міссісіпі та Техаського університету A&M розробили нову технологію, яка дозволить майбутнім астронавтам створювати ракетне пальне безпосередньо на Марсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію наукового дослідження в журналі ACS Catalysis.
У чому суть нової технології?
Головна проблема польотів на Марс - величезна вага палива, яке необхідно брати із Землі для зворотного шляху. Кожен додатковий кілограм значно здорожує запуск і ускладнює подолання земної гравітації.
Атмосфера Марса на 96 відсотків складається з вуглекислого газу. Науковці створили спеціальний інженерний мідний каталізатор, який у 100 000 разів менший за товщину людської волосини.
За допомогою електрики він перетворює CO2 на метан.
Чому це важливо саме для Марса?
Схожі хімічні реакції існували й раніше, однак вони створювали багато побічних продуктів. На Землі це не вважається проблемою, адже тут є потужна інфраструктура для очищення.
Особливості марсіанських умов:
- на Червоній планеті немає можливості будувати великі очисні заводи;
- паливо має одразу мати високий рівень чистоти, придатний для ракетних двигунів;
- новий мідний каталізатор забезпечує високу вибірковість реакції, продукуючи саме метан і мінімізуючи появу домішок.
Користь для Землі та авіації
Розробка може допомогти й на нашій планеті. Метан є основною компонентою природного газу, і його локальне виробництво з уловленого CO2 дозволить зменшити залежність від викопного палива.
Окрім цього, технологію можна адаптувати для створення синтетичного вуглецевого палива для авіації. Це дозволить літакам літати без використання важких акумуляторів і без видобутку викопних ресурсів.
Зараз дослідники планують протестувати метод з іншими матеріалами в межах гранту від Mississippi NASA EPSCoR, щоб додатково підвищити стабільність та ефективність синтезу.