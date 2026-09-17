Астронавты не застрянут на Марсе: топливо будут производить прямо из воздуха

Исследователи из Университета Миссисипи и Техасского университета A&M разработали новую технологию, которая позволит будущим астронавтам создавать ракетное горючее непосредственно на Марсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию научного исследования в журнале ACS Catalysis .

В чем сущность новой технологии?

Главная проблема полетов на Марс - огромный вес топлива, которое необходимо брать с Земли для обратного пути. Каждый дополнительный килограмм значительно удорожает запуск и усложняет преодоление земной гравитации.

Атмосфера Марса на 96 процентов состоит из углекислого газа. Ученые создали специальный инженерный медный катализатор, который в 100 000 раз меньше толщины человеческого волоса.

С помощью электричества он превращает CO2 в метан.

Почему это важно для Марса?

Сходные химические реакции существовали и раньше, однако они создавали много побочных продуктов. На Земле это не считается проблемой, ведь здесь есть мощная инфраструктура для очищения.

Особенности марсианских условий:

на Красной планете нет возможности строить крупные очистные заводы;

топливо должно иметь высокий уровень чистоты, пригодный для ракетных двигателей;

Новый медный катализатор обеспечивает высокую избирательность реакции, продуцируя именно метан и минимизируя появление примесей.

Польза для Земли и авиации

Разработка может помочь и на нашей планете. Метан является основным компонентом природного газа, и его локальное производство из уловленного CO2 позволит уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Кроме того, технологию можно адаптировать для создания синтетического углеродного топлива для авиации. Это позволит самолетам летать без использования тяжелых аккумуляторов и без добычи ископаемых ресурсов.

Сейчас исследователи планируют протестировать метод с другими материалами в рамках гранта Mississippi NASA EPSCoR, чтобы дополнительно повысить стабильность и эффективность синтеза.