ua en ru
Нд, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

На Марсі помітили дивні сліди: вони не належать жодному космічному апарату

08:11 06.09.2026 Нд
3 хв
Що насправді зафільмував ровер NASA?
aimg Ольга Завада
На Марсі помітили дивні сліди: вони не належать жодному космічному апарату Новий знімок Curiosity змусив науковців сперечатися про минуле Марса (фото: NASA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Нещодавно у мережі викликало резонанс архівне фото, зроблене ровером Curiosity у травні 2025 року. На панорамі марсіанського ландшафту помітили чіткий геометричний візерунок, який за формою нагадує сліди від автомобільних шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Загадковий візерунок на поверхні Марса

Знімок було зроблено марсоходом Curiosity 19 травня 2025 року близько 2:40 за всесвітнім координованим часом (UTC). На тлі кам'янистих пагорбів і гір у пилу чітко проглядається послідовна лінія відбитків.

У соцмережах припустили, що це можуть бути сліди самого ровера. Проте порівняльний аналіз спростував цю гіпотезу.

Аргументи:

  • Протектор коліс Curiosity має характерний зигзагоподібний малюнок із великими квадратними блоками.
  • Власний слід марсохода складається з двох паралельних смуг і не має суцільної центральної лінії.
  • Виявлений візерунок являє собою поодиноку пряму лінію з однаковими, рівновіддаленими відбитками.

Через дві хвилини після першого кадру камера Curiosity зробила другий знімок з іншого ракурсу. На ньому зафіксовано той самий візерунок - це виключає ймовірність цифрового збою камери або оптичної ілюзії через гру світла.

Читайте більше: NASA створює п'ятий стан матерії: навіщо атоми заморожують у космосі

Гіпотези: від стародавніх водойм до психологічного ефекту

Знімок опублікувала на платформі X дослідниця Карі Сівертсен. На її думку, кадр перш за все цікавий геологічними особливостями: заглиблення в цій місцевості можуть вказувати на давню водну активність чи наслідки падіння метеоритів.

Науковці та скептики пояснюють появу "техногенних" візерунків на Марсі ефектом парейдолії - властивістю людської психіки розпізнавати знайомі образи та фігури в хаотичних або невизначених об'єктах.

Найвідомішим прикладом цього явища залишається "Обличчя на Марсі", зафіксоване апаратом Viking 1 у 1976 році.

Пошуки слідів життя на Червоній планеті

Марсохід Curiosity працює в кратері Гейл з 2012 року. Його головна місія - пошук геологічних та хімічних доказів того, що у минулому на Червоній планеті існували умови для мікробіологічного життя.

У вересні 2025 року Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що ровер Perseverance зібрав зразки ґрунту з найчіткішими ознаками давнього мікробіологічного життя.

Водночас аерокосмічне агентство наголошує, що жодних доказів існування розумних позаземних цивілізацій на Марсі виявлено не було.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA Марс Науковці Планети
Новини
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Росія понад дві години била по Запоріжжю: у місті палають будинки, постраждали 6 людей
Аналітика
Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Реактивний терор Києва. Як РФ змінює тактику атак на осінь