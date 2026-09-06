На Марсі помітили дивні сліди: вони не належать жодному космічному апарату

Нещодавно у мережі викликало резонанс архівне фото, зроблене ровером Curiosity у травні 2025 року. На панорамі марсіанського ландшафту помітили чіткий геометричний візерунок, який за формою нагадує сліди від автомобільних шин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Загадковий візерунок на поверхні Марса

Знімок було зроблено марсоходом Curiosity 19 травня 2025 року близько 2:40 за всесвітнім координованим часом (UTC). На тлі кам'янистих пагорбів і гір у пилу чітко проглядається послідовна лінія відбитків.

У соцмережах припустили, що це можуть бути сліди самого ровера. Проте порівняльний аналіз спростував цю гіпотезу.

Аргументи:

Протектор коліс Curiosity має характерний зигзагоподібний малюнок із великими квадратними блоками.

Власний слід марсохода складається з двох паралельних смуг і не має суцільної центральної лінії.

Виявлений візерунок являє собою поодиноку пряму лінію з однаковими, рівновіддаленими відбитками.

Через дві хвилини після першого кадру камера Curiosity зробила другий знімок з іншого ракурсу. На ньому зафіксовано той самий візерунок - це виключає ймовірність цифрового збою камери або оптичної ілюзії через гру світла.

Гіпотези: від стародавніх водойм до психологічного ефекту

Знімок опублікувала на платформі X дослідниця Карі Сівертсен. На її думку, кадр перш за все цікавий геологічними особливостями: заглиблення в цій місцевості можуть вказувати на давню водну активність чи наслідки падіння метеоритів.

Sol 4544: Left Navigation Camera

This image was taken by NAV_LEFT_B onboard NASA's Mars rover Curiosity on Sol 4544 (2025-05-19T02:40:42.000Z)



Credits: NASA/JPL-Caltechhttps://t.co/OcwPJ68ItT

Curiosity (MSL) Analyst's Notebookhttps://t.co/K5itoBqBvk pic.twitter.com/MPdifi2iPA — kari sivertzen (@KariSivertzen) September 1, 2026

Науковці та скептики пояснюють появу "техногенних" візерунків на Марсі ефектом парейдолії - властивістю людської психіки розпізнавати знайомі образи та фігури в хаотичних або невизначених об'єктах.

Найвідомішим прикладом цього явища залишається "Обличчя на Марсі", зафіксоване апаратом Viking 1 у 1976 році.

Пошуки слідів життя на Червоній планеті

Марсохід Curiosity працює в кратері Гейл з 2012 року. Його головна місія - пошук геологічних та хімічних доказів того, що у минулому на Червоній планеті існували умови для мікробіологічного життя.

У вересні 2025 року Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило, що ровер Perseverance зібрав зразки ґрунту з найчіткішими ознаками давнього мікробіологічного життя.

Водночас аерокосмічне агентство наголошує, що жодних доказів існування розумних позаземних цивілізацій на Марсі виявлено не було.