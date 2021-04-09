AstraZeneca вдвое сократила поставки COVID-вакцины в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила вдвое количество вакцин от COVID-19, которые она должна была доставить в страны ЕС на этой неделе. В компании заявили, что задержка в поставке препарата будет временной.
Об этом сообщает Fіnancial Times.
В компании утверждают, что поставку сократили из-за того, что были отсрочены испытания данной партии вакцин.
В настоящее время компания планирует доставить 1,3 миллиона доз в 27 стран-членов ЕС, а также в Исландию и Норвегию. На этой неделе компания должна была доставить 2,6 млн доз препарата.
В AstraZeneca на прошлой неделе заявили, что сообщили Еврокомиссии и странам-членам ЕС, что новая партия требует тестирования и будет доставлена в ближайшее время. При этом в компании уверили, что успеют выполнить свою задачу по доставке 70 млн доз вакцин во втором квартале.
Издание отмечает, что любая нехватка вакцины AstraZeneca станет новым ударом по кампании ЕС по иммунизации, которая отстает от кампаний в Великобритании, США и Израиле.
Напомним, в Австралии заявили, что Евросоюз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцин от коронавируса AstraZeneca. У страны мало надежды на получение обещанных 400 тысяч доз в срок.
Кроме того, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами, пока не улучшится ситуация с поставками в страны Евросоюза.
Глава Еврокомиссии также пригрозила компании AstraZeneca введением запрета на экспорт, если она не начнет в полном объеме поставлять вакцину в страны ЕС. AstraZeneca поставила Европе только 30% от согласованного количества препаратов.