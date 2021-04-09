AstraZeneca вдвічі скоротила поставки COVID-вакцини в ЄС

У компанії стверджують, що скоротили постачання через те, що було відстрочено випробування даної партії вакцин.

В даний час компанія планує доставити 1,3 мільйона доз у 27 країн-членів ЄС, а також в Ісландію та Норвегію. На цьому тижні компанія повинна була доставити 2,6 млн доз препарату.

У AstraZeneca минулого тижня заявили, що повідомили Єврокомісії та країн-членів ЄС, що нова партія вимагає тестування і буде доставлена найближчим часом. При цьому в компанії запевнили, що встигнуть виконати своє завдання по доставці 70 млн доз вакцин у другому кварталі.

Видання зазначає, що будь-яка нестача вакцини AstraZeneca стане новим ударом по кампанії ЄС щодо імунізації, яка відстає від кампаній у Великобританії, США і Ізраїлі.