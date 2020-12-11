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AstraZeneca хочет повысить эффективность вакцины за счет "Спутник V"

Автор: РБК-Украина

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена доработать свою вакцину от COVID-19 с помощью российской "Спутник V". В ближайшее время начнутся клинические исследования.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что AstraZeneca приступает к испытаниям своей вакцины в комбинации со "Спутник V". Компания намерена выяснить, можно ли повысить эффективность конечного продукта.

Ожидается, что испытания начнутся до конца года. При этом Россия заявила, что в случае достижения высокой эффективности хочет производить новую вакцину совместно. AstraZeneca на данный момент рассматривает, как можно комбинировать обе вакцины. Испытания будут проводиться на людях старше 18 лет.

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Reuters отмечает, что российские разработчики "Спутник V" заявляют об эффективности выше 90%, что выше 70% у AstraZeneca, и сравнимо с американскими конкурентами Pfizer и Moderna.

Глава британской целевой группы по вакцинам Кейт Бингхэм отметила, что в следующем году начнутся испытания с использованием комбинаций различных видов вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса AstraZeneca завершила испытания на отметке 70% эффективности.

Ранее также Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса.

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