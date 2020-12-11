AstraZeneca хочет повысить эффективность вакцины за счет "Спутник V"

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca намерена доработать свою вакцину от COVID-19 с помощью российской "Спутник V". В ближайшее время начнутся клинические исследования.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что AstraZeneca приступает к испытаниям своей вакцины в комбинации со "Спутник V". Компания намерена выяснить, можно ли повысить эффективность конечного продукта.

Ожидается, что испытания начнутся до конца года. При этом Россия заявила, что в случае достижения высокой эффективности хочет производить новую вакцину совместно. AstraZeneca на данный момент рассматривает, как можно комбинировать обе вакцины. Испытания будут проводиться на людях старше 18 лет.

Reuters отмечает, что российские разработчики "Спутник V" заявляют об эффективности выше 90%, что выше 70% у AstraZeneca, и сравнимо с американскими конкурентами Pfizer и Moderna.

Глава британской целевой группы по вакцинам Кейт Бингхэм отметила, что в следующем году начнутся испытания с использованием комбинаций различных видов вакцины.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса AstraZeneca завершила испытания на отметке 70% эффективности.

Ранее также Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса.