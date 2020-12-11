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AstraZeneca хоче підвищити ефективність вакцини за рахунок "Супутник V"

Автор: РБК-Україна

Британська фармацевтична компанія AstraZeneca має намір доопрацювати свою вакцину від COVID-19 з допомогою російської "Супутник V". Найближчим часом почнуться клінічні дослідження.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що AstraZeneca приступає до випробувань своєї вакцини в комбінації зі "Супутник V". Компанія має намір з'ясувати, чи можна підвищити ефективність кінцевого продукту.

Очікується, що випробування почнуться до кінця року. При цьому Росія заявила, що в разі досягнення високої ефективності хоче виробляти нову вакцину спільно. AstraZeneca на даний момент розглядає, як можна комбінувати обидві вакцини. Випробування будуть проводитися на людях старше 18 років.

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Reuters зазначає, що російські розробники "Супутник V" заявляють про ефективність вище 90%, що вище 70% у AstraZeneca, і порівняльно з американськими конкурентами Pfizer і Moderna.

Голова британської цільової групи по вакцинам Кейт Бінгхем зазначила, що наступного року почнуться випробування з використанням комбінацій різних видів вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca завершила випробування на позначці 70% ефективності.

Раніше також Туреччина відмовилася від закупівлі російської вакцини від коронавірусу.

Прогноз погоди
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