Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

В Турции отказались от идеи закупить российскую вакцину от коронавируса. Причиной тому отсутствие надлежащей лабораторной проверки.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Он отметил, что именно отсутствие необходимых этапов проверки стали причиной того, что вакцина не была одобрена ВОЗ и большинством стран мира.

"Россия не выполнила необходимых условий проверки. Потому ни ВОЗ, ни мир не смогли купить эту вакцину. Мы не можем предоставить лицензию этой вакцине, это не в наших интересах", - сказал Коджа.

Министр не уточнял, о какой именно вакцине идет речь, но, скорее всего, имелась ввиду вакцина "Спутник V". Ее испытания на третьей стадии сейчас проходят в Турции.

Кроме этого, Турция уже договорилась о поставках 50 миллионов доз от китайского разработчика Sinovac Biotech и рассчитывает начать вакцинацию уже в этом месяце, стартовав с медиков.

На этой неделе в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков.

Также сегодня Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva.