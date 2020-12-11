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Украина договорилась с Литвой о сотрудничестве по поставкам вакцины от COVID

Киев, Пятница 11 декабря 2020 18:44
Украина договорилась с Литвой о сотрудничестве по поставкам вакцины от COVID
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Украина договорилась с Литвой о сотрудничестве в вопросах поставок вакцины от коронавируса. Также обсуждалась координация усилий с целью смягчения последствий пандемии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба провел онлайн-разговор с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом и поздравил его со вступлением в должность.

В рамках разговора министры обсудили сотрудничество в галузи международной безопасности, а также в рамках Люблинского треугольника.

Кулеба также пригласил Ландсбергиса посетить Украину.

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский союз договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз") по некоторым видам продукции с добавленной стоимостью. Речь идет об электрооборудовании, машинах и механизмах.

Также на этой неделе Кулеба договорился о визите избранного президента Молдовы Майи Санду в Украину в январе 2021 года.

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