В Астраханській області дрони атакували об'єкти енергетики, є постраждалий

Він зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

За словами губернатора, робочі зміни на підриємствах були завчасно евакуйовані.

Засоби РЕБ і ППО "відпрацювали у штатному режимі". Однак через падіння уламків БпЛА, на території одного з об'єктів сталося загоряння.

"Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно приступили до усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню", - написав Бабушкін.