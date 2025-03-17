В Астраханській області дрони атакували об'єкти енергетики, є постраждалий

В ніч на 17 березня ударні дрони атакували об'єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області (Росія). Через падіння уламків, на одному з об'єктів спалахнула пожежа, є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Астраханської області Ігоря Бабушкіна.
Він зазначив, що вночі по регіону було завдано масованої атаки безпілотників на об'єкти паливно-енергетичного комплексу.
За словами губернатора, робочі зміни на підриємствах були завчасно евакуйовані.
Засоби РЕБ і ППО "відпрацювали у штатному режимі". Однак через падіння уламків БпЛА, на території одного з об'єктів сталося загоряння.
"Ситуація контрольована, фахівці екстрених служб на місці негайно приступили до усунення наслідків. Під час атаки постраждала одна людина. Наразі потерпілого доправили в лікарню", - написав Бабушкін.
За останній рік у Росії почастішали нічні атаки ударними безпілотниками по об'єктах інфраструктури, підприємствах оборонного комплексу, нафтобазах і нафтопереробних заводах.
Так, ввечері у неділю, 16 березня, пролунали вибухи біля міста Єйськ Краснодарського краю. В регіоні працювали сили ППО, ціллю атаки, ймовірно, був військовий аеродром.
В ніч на 14 березня у російському місті Туапсе безпілотники атакували нафтопереробний завод. На місці прильоту спалахнув резервуар із бензином, пожежа тривала більше двох днів.
У мережі оприлюднили супутникові знімки підприємства після масштабної атаки.
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