В Росії другий день триває потужна пожежа на НПЗ після атаки (фото, відео)

В російському Туапсе другий день горить місцевий нафтопереробний завод. Він був атакований напередодні, вночі 14 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

РосЗМІ зазначають, що пожежу ліквідовують майже 190 пожежників та понад пів сотні машин. "Співробітники МНС Росії та екстрені служби регіону продовжують охолоджувати стінки палаючого резервуара, а також сусідні до нього конструкції, щоб не допустити поширення вогню", - пишуть російські ЗМІ.

У мережі показали кадри масштабної пожежі на НПЗ в Туапсе. Клуби чорного диму можна помітити на великій відстані від заводу.

Атака на НПЗ в Туапсе

В ніч на 14 березня в російському Туапсе пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку дронів та "приліт" по місцевому нафтопереробному заводу. На об'єкті сталася пожежа.

Варто зазначити, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. Завод також був атакований у листопаді минулого року.

Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, цей завод входить до числа найбільших в Росії, має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. За його словами, НПЗ має стратегічне значення для російської армії, бо забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.

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