У Єйську Краснодарського краю кажуть про серію вибухів через атаку дронів

У районі міста Єйськ Краснодарського краю (РФ) пізно ввечері у неділю, 16 березня, пролунали вибухи. У регіоні іде робота сил та засобів протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та російські Telegram-канали.

У Краснодарському краї оголошували про загрозу повітряної атаки із застосуванням БПЛА близько пів на дев'яту вечора. Пізніше з'явилися повідомлення про дронову небезпеку для н.п. Шабельское, Слов'янська на Кубані та для Єйська.

Зокрема, в російських моніторингових каналах розповідали про "величезну кількість" безпілотників, які начебто прямували у бік Єйського району.

За даними Тг-каналу Mash, жителі Єйська чули десять вибухів над містом та в акваторії Азовського моря.

Також російські медіа розповідали про роботу протиповітряної оборони в районі Єйська.

Як пише Telegram-канал SHOT, за попередніми даними "вже збито кілька повітряних цілей".

"Раніше очевидці чули характерний звук прольоту безпілотників. Пожеж, або руйнувань на землі поки що не зафіксовано", - йдеться в публікації ресурсу.

Вірогідною ціллю ударів БПЛА в мережі називають військовий аеродром.

Між тим варто додати, що місцева влада наразі щодо повітряної атаки або наслідків дронових ударів нічого не повідомляла.

Вибухи в Краснодарському краї

Нагадаємо, даний регіон не рідко потрапляє під атаки безпілотників, внаслідок чого відбуваються вибухи на важливих для російських окупантах об'єктах.

Так, у ніч проти 14 березня в місті Туапсе Краснодарського краю був атакований нафтопереробний завод, на якому спалахнула сильна пожежа. До слова, цей НПЗ палає уже другий день поспіль, й нещодавно у мережі з'явилися супутникові знімки з об'єкта.

Також РБК-Україна писало, що 26 лютого на Кубані лунала серія вибухів через дронову атаку. Також з'явилася інформація, що під атакою БПЛА опинилися Туапсе й Анапа. Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко розповів, що атакований морський порт в Туапсе відіграє важливу роль в енергетичній галузі ворога.

Додамо, у Генштабі ЗСУ, коментуючі дроновий удар по Туапсинському нафтопереробному заводу 26 лютого, розповіли, що цей НПЗ відіграє важливу роль у наповненні бюджету РФ та військовій логістиці противника.