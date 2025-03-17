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В Астраханской области дроны атаковали объекты энергетики, есть пострадавший

Фото: Россию снова атаковали ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 17 марта ударные дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Астраханской области (Россия). Из-за падения обломков, на одном из объектов вспыхнул пожар, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Он отметил, что ночью по региону была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

По словам губернатора, рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы.

Средства РЭБ и ПВО "отработали в штатном режиме". Однако из-за падения обломков БпЛА, на территории одного из объектов произошло возгорание.

"Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Сейчас пострадавшего доставили в больницу", - написал Бабушкин.

Атаки дронами на Россию

За последний год в России участились ночные атаки ударными беспилотниками по объектам инфраструктуры, предприятиям оборонного комплекса, нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.

Так, вечером в воскресенье, 16 марта, прогремели взрывы возле города Ейск Краснодарского края. В регионе работали силы ПВО, целью атаки, вероятно, был военный аэродром.

В ночь на 14 марта в российском городе Туапсе беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. На месте прилета вспыхнул резервуар с бензином, пожар продолжался более двух дней.

В сети обнародовали спутниковые снимки предприятия после масштабной атаки.

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Атака дронов