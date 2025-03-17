В Астраханской области дроны атаковали объекты энергетики, есть пострадавший

Он отметил, что ночью по региону была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

По словам губернатора, рабочие смены на предприятиях были заблаговременно эвакуированы.

Средства РЭБ и ПВО "отработали в штатном режиме". Однако из-за падения обломков БпЛА, на территории одного из объектов произошло возгорание.

"Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Сейчас пострадавшего доставили в больницу", - написал Бабушкин.