У мережі з'явилися супутникові знімки НПЗ у Туапсе після атаки

У ніч на 14 березня в російському Туапсе був атакований НРЗ, який горить уже другий день поспіль. У мережі з'явилися супутникові знімки з об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Схеми ".

"Після удару по підприємству вночі 14-го березня здійнялася пожежа, яка, згідно із супутниковими знімками сервісу Sentinel EO Hub Browser за 15 березня, триває дотепер, уже понад добу", - ідеться в публікації.

Зі свого боку губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що пожежа, яка поширилася на площу понад тисячу квадратних метрів, розпочалася внаслідок атаки по нафтокомплексу. Також він повідомив, що спалахнув один із резервуарів із бензином.

В Україні офіційно не коментували ситуацію, проте раніше в Генштабі повідомляли про неодноразові удари дронами по Туапсинському НПЗ.

Українські військові вказували, що цей завод переробляє до 12 мільйонів тонн нафти на рік, водночас понад 90% вироблених нафтопродуктів іде на експорт. Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, підприємство відіграє значну роль у забезпеченні російських військ.