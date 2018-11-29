Астана - Динамо: где смотреть матч

Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда начнется поединок 5 тура группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" в гостях встретится с казахстанской "Астаной" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:50, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом матче на стороне хозяевам поля.

29 ноября 17:50

Астана, "Астана Арена"

Противостояние "Астана" - "Динамо" состоится 29 ноября. Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Начало - в 17:50 по киевскому времени. Поединок начнется рано из-за четырехчасовой разницы во времени между столицами Казахстана и Украины.

Начиная с 17:00, эксперты в студии программы "Путь в Баку" обсудят предстоящий поединок, а после финального свистка подведут ее итоги.

Напомним, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" не сумело победить "Астану" - 2:2.