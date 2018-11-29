Астана - Динамо: де дивитися матч

Фото: "Астана" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли почнеться поєдинок 5 туру групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" у гостях зустрінеться з казахстанською "Астаною" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:50, а дивитися гру можна на телеканале "Футбол 2". На думку букмекерів, невелика перевага в цьому матчі на боці господарів поля.

29 листопада 17:50

Астана, "Астана Арена"

Протистояння "Астана" - "Динамо" відбудеться 29 листопада. Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на телеканалі "Футбол 2". Початок - о 17:50 за київським часом. Поєдинок розпочнеться рано через чотиригодинну різницю в часі між столицями Казахстану і України.

Починаючи з 17:00, експерти в студії програми "Шлях до Баку" обговорять майбутній поєдинок, а після фінального свистка підведуть її підсумки.

Нагадаємо, в матчі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" не зуміло перемогти "Астану" - 2:2.