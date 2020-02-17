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Евросоюз расширил санкции против сирийского режима Асада

Новости » Политика     17.02.2020 - 17:13
Евросоюз расширил санкции против сирийского режима Асада
Фото: флаг Евросоюза (Николай Лазаренко/POOL)

В санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании

Европейский союз в понедельник, 17 февраля, принял решение расширить санкции против сирийского режима Башара Асада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Отмечается, что в санкционный список были добавлены восемь бизнесменов и две компании, которые сотрудничали с сирийским режимом Башара Асада.

"Их деятельность прямо принесла пользу режима Асада, в том числе через проекты, расположенные на землях, экспроприированных в перемещенных лиц", - говорится в заявлении.

На сегодняшний день под санкциями Европейского союза в отношении Сирии находятся 277 человек и 71 компания.

Напомним, в конце прошлого года Комитет по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов утвердил законопроект, предполагающий введение санкций против российских физических и юридических лиц за поддержку сирийского правительства.

Кроме того, Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны".

Позже курдские силы заявили о возобновлении военной операции со стороны Турции в вблизи "безопасной зоны" в Сирии. По сообщению курдов, Турция атаковала три деревни. Однако Турция заявила, что вела ответный огонь по курдам, которые первые совершили нападение на турецких военных.

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