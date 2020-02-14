Турция перебрасывает спецназ в Идлиб

Фото: турецкий спецназ (aa.com.tr)

В Сирии направили 60 БТР с бойцами сил специального назначения

Турция перебрасывает спецназ к наблюдательным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что колонна из 60 БТР с бойцами сил специального назначения достигла приграничного с Сирией района Рейханлы южной турецкой провинции Хатай, откуда проследует в Сирию.

В район наблюдательных пунктов также переброшены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В соответствии с астанинскими договоренностями Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру последней из зон деэскалации в Сирии с целью мониторинга режима перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит военный вертолет Ми-8 армии режима Асада. Вертолет был сбит вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля, когда он направлялся из Алеппо к линии фронта.

Ранее сообщалось, что турецкая армия значительно усилила свое присутствие в сирийской провинции Идлиб. За сутки не менее 430 единиц турецкой боевой техники были передислоцированы в этот регион на севере Сирии.