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Асад заявив, що добиватиметься повної перемоги в Алеппо та Ідлібі

Новини » Політика     18.02.2020 - 09:15
Асад заявив, що добиватиметься повної перемоги в Алеппо та Ідлібі
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Асад пообіцяв продовжувати натиск на північному заході країни

Президент Сирії Башар Асад заявив, що його військові у Сирії не складуть зброю, "поки рано чи пізно" не доб’ються повної перемоги. Про це повідомляє Aljazeera.

Зокрема, Асад пообіцяв продовжувати натиск на північному заході країни, заявивши, що війна ще не закінчена, але вже видно "повну перемогу".

За його словами, життя і економічна ситуація в Алеппо "стануть кращими, ніж будь-коли раніше" після того, як сирійські війська взяли місто під свій повний контроль.

"Ми не повинні відпочивати, ми маємо продовжувати готуватися до майбутніх битв. Отже, битва за перемогу в Алеппо та Ідлібі буде тривати", - заявив Асад.

Нагадаємо, сирійські урядові сили за підтримки російської авіації, почали наступ на північному заході країни проти останнього великого осередку повстанців і захопили 13 сіл та малих містечок у провінції Ідліб на півночі Сирії.

Європейський союз у понеділок, 17 лютого, ухвалив рішення розширити санкції проти сирійського режиму Башара Асада. В санкційний список були додані вісім бізнесменів і дві компанії, які співпрацювали з сирійським режимом Башара Асада.

Зазначимо, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої домівки через наступ на провінцію сил режиму Асада.

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Новини України Башар АсадВійна в СиріїСирія
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