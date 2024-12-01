Асад перервав "мовчанку" щодо ситуації в Сирії після наступу повстанців

Сирійський президент під час телефонних бесід з премʼєр-міністром Ірану Мухаммедом Шіа Ас-Судані, президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бін Заїд Аль Нагаяном, та так званим "президентом" самопроголошеної Абхазії (підконтрольний РФ регіон Грузії) Гунба Бадрою висловився щодо ситуації в країни.

За словами Асада, Сирія "продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників".

Крім того, сирійський диктатор запевнив, що країна "здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки".

Своєю чергою іранський прем'єр заявив, що Тегеран "підтримує сирійську державу та підтримує її у боротьбі з тероризмом і розширенні її суверенітету, територіальної цілісності та стабільності".

Очільник Абхазії також заявив Асаду, що "країна підтримує Сирію в усіх організованих терористичних атаках, з якими вона стикається".

Також Асад наголосив, що "тероризм розуміє лише мову сили, і це мова, якою ми його зламаємо та ліквідуємо, незалежно від його прихильників і спонсорів".

Ситуація в Сирії та наступ повстанців

Варто зауважити, що масштабний наступ антиасадівських сил в Сирії триває з середи, і набирає обертів. Так, повстанці вже контролюють Алеппо, а урядові сили та армія вийшли з міста та готують контрнаступ.

Крім того, кілька днів в ЗМІ з'являлися повідомлення про те, що Асад начебто на тлі наступу повстанських груп відправився до Москви, де просив у російського диктатора Володимира Путіна допомогу. Але дана інформація - не була підтверджена. Заяв від Асада не було кілька днів.

Разом з тим агентство Reuters позавчора повідомило, що Кремль пообіцяв Асаду додаткову військову підтримку, і що вона може бути відправлена до Сирії протягом наступних 72 годин.

Між тим 1 грудня в Головному управленні розвідки Міноборони України розповіли, що війська РФ під час боїв у Сирії зазнають втрат. І що на тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії - генерал Сергій Кісель був відправлений у відставку, а його місце зайняв генерал Олександр Чайко, який командував угрупованням російських військ у Сирії у 2017-2019 роках.

Детальніше про ситуацію в Сирії можна прочитати в нашому окремому матеріалі.