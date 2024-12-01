Асад прервал "молчанку" по ситуации в Сирии после наступления повстанцев

Сирийский президент во время телефонных бесед с премьер-министром Ирана Мухаммедом Шиа Ас-Судани, президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заид Аль Нагаяном и так называемым "президентом" самопровозглашенной Абхазии (подконтрольный РФ регион Грузии) Гунба Бадрой высказался о ситуации в стране.

По словам Асада, Сирия "продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников".

Кроме того, сирийский диктатор заверил, что страна "способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезны их террористические атаки".

В свою очередь иранский премьер заявил, что Тегеран "поддерживает сирийское государство и поддерживает его в борьбе с терроризмом и расширении его суверенитета, территориальной целостности и стабильности".

Глава Абхазии также заявил Асаду, что "страна поддерживает Сирию во всех организованных террористических атаках, с которыми она сталкивается".

Также Асад подчеркнул, что "терроризм понимает только язык силы, и это язык, которым мы его сломаем и ликвидируем, независимо от его сторонников и спонсоров".

Ситуация в Сирии и наступление повстанцев

Следует отметить, что масштабное наступление антиасадовских сил в Сирии продолжается со среды, и набирает обороты. Так, повстанцы уже контролируют Алеппо, а правительственные силы и армия вышли из города и готовят контрнаступление.

Кроме того, несколько дней в СМИ появлялись сообщения о том, что Асад будто бы на фоне наступления повстанческих групп отправился в Москву, где просил у российского диктатора Владимира Путина помощь. Но данная информация - не была подтверждена. Заявлений от Асада не было несколько дней.

Вместе с тем агентство Reuters позавчера сообщило, что Кремль пообещал Асаду дополнительную военную поддержку, и что она может быть отправлена в Сирию в течение следующих 72 часов.

Между тем 1 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что войска РФ во время боев в Сирии понесут потери. И что на фоне этого Москва сменила командующего силами в Сирии - генерал Сергей Кисель был отправлен в отставку, а его место занял генерал Александр Чайко, командовавший группировкой российских войск в Сирии в 2017-2019 годах.

Подробнее о ситуации в Сирии можно прочитать в нашем отдельном материале.