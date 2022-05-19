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Артиллерия, радары и техника. Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки отправят в Украину дополнительный пакет военной помощи, который поможет украинским военным на поле боя. Соответствующее решение принял сегодня президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден подчеркнул, что США уже

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкционировал выделение 100 млн долларов на новый пакет военной помощи Украине.

"Я санкционировал 100 миллионов долларов на дополнительное оружие и оборудование для Украины, чтобы усилить ее оборону против неоправданной войны России. Мы стоим бок о бок с Украиной", - объявил госсекретарь на странице в Twitter.

Обновлено 22:30.

В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине. В оборонном ведомстве отметили, что США вместе с партнерами работают над определением и предоставлением Украине необходимого оружия и оборудования.

Новый пакет американской помощи будет включать:

  • 18 155-мм гаубиц M777;
  • 18 машин для буксировки гаубиц;
  • 3 противоартиллерийских радара AN/TPQ-36;
  • полевое оборудование и запчасти.

Напомним, американские СМИ сообщали, что размер нового пакета военной помощи Украине от США составит 100 млн долларов.

Как известно, сегодня американский Сенат одобрил выделение еще 40 млрд долларов на военную и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, по данным СМИ, в США обсуждают возможность предоставления Украине противокорабельных ракет, чтобы помочь деблокировать порты.

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